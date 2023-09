CONCERT – GRAND LARGE Place Maurice Ravel Nancy, 6 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

SOIREE RENCONTRE ET PARTAGE

Première partie assurée par « Les Générales Pattones »

Armelle chant/guitare, Céline chant, Emilie chant

Un boulevard à la mémoire d’un héros de guerre relie deux inconnues en plein combat. Il en manquait une troisième pour tresser leurs destins et leurs voix.

Acoustiques et un peu folles, éclectiques et un peu folk, les Générales Pattones se produisent pour la première fois.

GrandLarge : Celtique…

La Musique celtique se conjugue au pluriel : d’Alan Stivell à Tri Yann aux Pogues, en passant par Manau ; de la Bretagne à l’Irlande, jusqu’aux Etats-Unis et son « Irish Bluegrass ». Et pas que.

Comme les peuples celtes en leurs temps, les hymnes et musiques celtiques voyagent à travers terres, mers et océans, s’ajoutent se complètent et fusionnent avec d’autres cultures et styles. Les sonorités foisonnent, flûtes, violons, guitares et cornemuses, chants de marins et histoires inspirantes, d’amour et de rencontres. Et pas que.

Et si vous vous autorisiez à vivre ces aventures et ce voyage avec nous ?

www.grandlarge54.fr

Dans le cadre d’Octobre rose, une partie des recettes sera remise à l’association Symphonie.

Buvette sur place

Billetterie en ligne – place limitées. Tout public

Vendredi 2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . 8 EUR.

Place Maurice Ravel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



SOIREE RENCONTRE ET PARTAGE

Opening act: « Les Générales Pattones »

Armelle vocals/guitar, Céline vocals, Emilie vocals

A boulevard in memory of a war hero links two unknown women in the midst of battle. A third was needed to weave their destinies and voices together.

Acoustic and a little crazy, eclectic and a little folk, the Générales Pattones perform for the first time.

GrandLarge: Celtic?

Celtic music is plural: from Alan Stivell to Tri Yann aux Pogues, via Manau; from Brittany to Ireland, to the United States and its « Irish Bluegrass ». And not only that.

Like the Celtic peoples in their time, Celtic hymns and music travel across lands, seas and oceans, adding to, complementing and fusing with other cultures and styles. Sounds abound: flutes, fiddles, guitars and bagpipes, sea chanteys and inspiring stories of love and encounters. And more.

Why not allow yourself to experience these adventures and journeys with us?

www.grandlarge54.fr

As part of the Pink October campaign, part of the proceeds will be donated to the Symphonie association.

Refreshment bar on site

Online ticketing – places limited

VELADA DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA

Actuación de apertura: Les Générales Pattones

Armelle voz/guitarra, Céline voz, Emilie voz

Un bulevar en memoria de un héroe de guerra une a dos mujeres desconocidas en pleno combate. Se necesitaba una tercera para entrelazar sus destinos y sus voces.

Acústicas y un poco locas, eclécticas y un poco folk, las Générales Pattones actúan por primera vez.

GrandLarge: ¿Celta?

La música celta tiene muchas formas y tamaños: de Alan Stivell a Tri Yann, pasando por los Pogues, Manau; de Bretaña a Irlanda, hasta llegar a Estados Unidos y su Irish Bluegrass. Y no sólo eso.

Al igual que los pueblos celtas en su época, los himnos y la música celtas viajan a través de tierras, mares y océanos, sumándose, complementándose y fusionándose con otras culturas y estilos. Los sonidos abundan: flautas, violines, guitarras y gaitas, cánticos marinos e inspiradoras historias de amor y encuentros. Y mucho más.

¿Y si te permitieras vivir estas aventuras y este viaje con nosotros?

www.grandlarge54.fr

En el marco de la campaña Octubre Rosa, parte de la recaudación se donará a la asociación Symphonie.

Refrescos in situ

Venta de entradas en línea – plazas limitadas

SOIREE RENCONTRE ET PARTAGE

Erster Teil wird von « Les Générales Pattones » bestritten

Armelle Gesang/Gitarre, Céline Gesang, Emilie Gesang

Ein Boulevard im Gedenken an einen Kriegshelden verbindet zwei unbekannte Frauen mitten im Kampf. Es fehlte noch eine dritte, um ihre Schicksale und Stimmen miteinander zu verflechten.

Akustisch und ein wenig verrückt, eklektisch und ein wenig folkig treten die Générales Pattones zum ersten Mal auf.

GrandLarge : Keltisch?

Keltische Musik gibt es im Plural: von Alan Stivell über Tri Yann bis zu den Pogues und Manau; von der Bretagne über Irland bis hin zu den USA und ihrem « Irish Bluegrass ». Und nicht nur das.

Wie die keltischen Völker zu ihrer Zeit, so reisen auch die keltischen Hymnen und die keltische Musik über Land, Meer und Ozeane, ergänzen, vervollständigen und verschmelzen mit anderen Kulturen und Stilen. Es gibt unzählige Klänge, Flöten, Geigen, Gitarren und Dudelsäcke, Seemannslieder und inspirierende Geschichten von Liebe und Begegnungen. Und nicht nur das.

Wie wäre es, wenn Sie sich erlauben würden, diese Abenteuer und diese Reise mit uns zu erleben?

www.grandlarge54.fr

Im Rahmen des Rosa Oktobers wird ein Teil der Einnahmen an den Verein Symphonie gespendet.

Erfrischungsgetränke vor Ort

Online-Ticketing – begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-09-14 par DESTINATION NANCY