Marché de Noël d’Etretat Place Maurice Guillard Étretat, 4 décembre 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

C’est bientôt Noël ! Venez célébrer la fin de l’année à Etretat !

Le vendredi 15 décembre, dès 15h, c’est l’ouverture du Village et Noël ! Au programme : manège, barbe à papa et illumination du sapin en musique à partir de 18h.

Le Marché de Noël quant à lui se tiendra les 16 et 17 décembre. Artisans, producteurs et créateurs locaux se réunissent pour vous aider à trouver les meilleures idées cadeau ! La féerie de Noël sera de mise avec les chants de Noël et surtout la venue du Père et de la Mère Noël le dimanche entre 16h et 18h

Samedi 16 décembre de 14h à 18h

Dimanche 17 décembre de 10h à 18h

Rendez-vous salle Cramoysan

Entrée gratuite.

A ne pas manquer également en décembre à Étretat :

Le 21 décembre – Venue du Père et de la Mère Noël de 16h30 à 18h

Le 22 décembre – Concert de l’Harmonie de Criquetot l’Esneval (gratuit) à 20h45 à la salle Adolphe Boissaye

Le 23 décembre – Venu du Père Noël et de la Mère Noël de 16h à 18h.

Vendredi 2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Place Maurice Guillard Salle Cramoysan

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



It’s almost Christmas! Come and celebrate the end of the year in Etretat!

Friday, December 15, from 3pm, is the opening of the Village and Christmas! On the program: merry-go-round, cotton candy and musical Christmas tree lighting from 6pm.

The Christmas Market takes place on December 16 and 17. Local craftsmen, producers and designers will be on hand to help you find the best gift ideas! Christmas enchantment will be the order of the day, with Christmas carols and, above all, the arrival of Father and Mother Christmas on Sunday between 4 and 6 p.m

Saturday, December 16, 2pm to 6pm

Sunday, December 17, 10am to 6pm

Rendezvous at Salle Cramoysan

Free admission.

Also not to be missed in December in Étretat:

December 21 – Arrival of Father and Mother Christmas from 4.30 pm to 6 pm

December 22 – Concert by the Harmonie de Criquetot l’Esneval (free) at 8:45pm at the Salle Adolphe Boissaye

December 23 – Santa and Mrs. Claus visit from 4pm to 6pm

La Navidad está a la vuelta de la esquina Venga a celebrar el fin de año en Etretat

El viernes 15 de diciembre, a partir de las 15.00 h, se inaugura la Aldea de Navidad En el programa: tiovivo, algodón de azúcar y el árbol de Navidad iluminado con música a partir de las 18.00 h.

El Mercado de Navidad tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre. Artesanos, productores y diseñadores locales le ayudarán a encontrar las mejores ideas para regalar Y no faltará la diversión navideña, con cantos de villancicos y la llegada de Papá y Mamá Noel el domingo entre las 16:00 y las 18:00

Sábado 16 de diciembre de 14:00 a 18:00

Domingo 17 de diciembre de 10.00 a 18.00 h

Encuentro en la Sala Cramoysan

Entrada gratuita.

No se pierda tampoco el mes de diciembre en Étretat:

21 de diciembre – Llegada de Papá y Mamá Noel de 16.30 a 18.00 h

22 de diciembre – Concierto de la Harmonie de Criquetot l’Esneval (gratuito) a las 20.45 h en la Salle Adolphe Boissaye

23 de diciembre – Llegada de Papá Noel y Mamá Noel de 16.00 a 18.00 h

Bald ist Weihnachten! Feiern Sie das Ende des Jahres in Etretat!

Am Freitag, den 15. Dezember, wird ab 15 Uhr das Dorf und Weihnachten eröffnet! Auf dem Programm stehen Karussell, Zuckerwatte und die Beleuchtung des Baumes mit Musik ab 18 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt findet am 16. und 17. Dezember statt. Handwerker, Produzenten und lokale Designer versammeln sich, um Ihnen zu helfen, die besten Geschenkideen zu finden! Der Weihnachtszauber wird mit Weihnachtsliedern und vor allem mit dem Besuch des Weihnachtsmanns und der Weihnachtsfrau am Sonntag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr eingeläutet

Samstag, 16. Dezember, von 14.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 17. Dezember von 10 bis 18 Uhr

Treffpunkt Salle Cramoysan

Eintritt frei.

Ebenfalls im Dezember in Étretat nicht zu verpassen:

Am 21. Dezember – Besuch des Weihnachtsmannes und der Weihnachtsfrau von 16:30 bis 18:00 Uhr

22. Dezember – Konzert der Harmonie von Criquetot l’Esneval (kostenlos) um 20.45 Uhr in der Salle Adolphe Boissaye

23. Dezember – Besuch des Weihnachtsmanns und der Weihnachtsfrau von 16:00 bis 18:00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie