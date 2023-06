L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Le jeu de piste de Super Susu Place Maurice Guillard Étretat, 25 octobre 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Le jeu de piste de Super Susu

Connaissez-vous Etretat ? Avez-vous déjà entendu parler du trésor d’olive ? On raconte que cette femme lavait son ligne dans les eaux de la fontaine, sur la plage, quand un viking a voulu l’enlever ! Elle réussit à s’échapper, courut à travers le village et parvint à se cacher en laissant derrière elle des indices pour retrouver son trésor. Peut-être est-ce la raison de cette tentative d’enlèvement ? A vous de le découvrir !

A partir de 6 ans – Durée : 2h

Tarif : 5€ / duo parent-enfant – 5€ / adulte supplémentaire

Réservation obligatoire.

2023-10-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-25 12:00:00. .

Place Maurice Guillard

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Summer 2023 Explorer – Family events – Super Susu’s treasure hunt

Do you know Etretat? Have you ever heard of the Olive Treasure? The story goes that this woman was washing her line in the waters of the fountain on the beach when a Viking tried to kidnap her! She managed to escape, ran through the village and managed to hide, leaving behind clues to find her treasure. Could this be the reason for the attempted kidnapping? It’s up to you to find out!

Ages 6 and up – Duration: 2h

Price: 5? / parent-child duo – 5? / additional adult

Reservations required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – La búsqueda del tesoro de Super Susu

¿Conoce Etretat? ¿Has oído hablar del Tesoro de la Oliva? Se cuenta que una mujer estaba lavando su sedal en las aguas de la fuente de la playa cuando un vikingo intentó secuestrarla Consiguió escapar, corrió por el pueblo y logró esconderse, dejando pistas sobre cómo encontrar su tesoro. ¿Podría ser esta la razón del intento de secuestro? ¡Te toca a ti averiguarlo!

A partir de 6 años – Duración: 2 horas

Precio: 5 euros / dúo padre-hijo – 5 euros / adulto adicional

Reserva obligatoria

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Die Schnitzeljagd von Super Susu

Kennen Sie Etretat? Haben Sie schon einmal von dem Schatz der Olive gehört? Man erzählt sich, dass diese Frau ihre Angel im Wasser des Brunnens am Strand wusch, als ein Wikinger sie entführen wollte! Sie konnte fliehen, rannte durch das Dorf und schaffte es, sich zu verstecken und hinterließ Hinweise, wie sie ihren Schatz finden konnte. Vielleicht war dies der Grund für den Entführungsversuch? Es liegt an Ihnen, das herauszufinden!

Ab 6 Jahren – Dauer: 2 Std

Preis: 5 Euro pro Eltern-Kind-Duo – 5 Euro pro zusätzlichem Erwachsenen

Reservierung erforderlich

