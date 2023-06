L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Les défis des petits : découverte ludique d’Etretat Place Maurice Guillard Étretat, 25 août 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Les défis des petits : découverte ludique d’Etretat

En suivant le guide de Touches d’Histoire, les défis amusants et ludiques, permettront aux enfants accompagnés de leurs parents de découvrir la ville d’Etretat. Au détour d’un jeu, il sera plus facile de retenir les informations et d’observer ce charmant village !

A partir de 4 ans – Durée : 1h

Tarif : 5€ / duo parent-enfant

Réservation obligatoire.

2023-08-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-25 11:00:00. .

Place Maurice Guillard

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – Family events – Les défis des petits : playful discovery of Etretat

Following the Touches d’Histoire guide, these fun and playful challenges will enable children accompanied by their parents to discover the town of Etretat. As they play, they’ll find it easier to retain information and observe this charming village!

From 4 years – Duration: 1h

Price: 5? / parent-child duo

Reservations required

L’Explorateur verano 2023 – Eventos familiares – Les défis des petits: descubrir Etretat de forma lúdica

Siguiendo la guía Touches d’Histoire, los retos lúdicos y divertidos permitirán a los niños acompañados de sus padres descubrir el pueblo de Etretat. Mientras juegan, les resultará más fácil recordar la información y observar este encantador pueblo

A partir de 4 años – Duración: 1 hora

Precio: 5 euros / dúo padres-hijos

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Die Herausforderungen der Kleinen: spielerische Entdeckung von Etretat

Dem Führer von Touches d’Histoire folgend, ermöglichen die lustigen und spielerischen Herausforderungen den Kindern in Begleitung ihrer Eltern, die Stadt Etretat zu entdecken. Beim Umweg über ein Spiel wird es ihnen leichter fallen, sich die Informationen zu merken und dieses charmante Dorf zu beobachten!

Ab 4 Jahren – Dauer: 1 Stunde

Preis: 5 ? / Eltern-Kind-Duo

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche