L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Pêche à pied à Etretat Place Maurice Guillard Étretat, 9 août 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Pêche à pied à Etretat

Sur les rochers, au pied des falaises d’Etretat, amusez-vous à découvrir la faune côtière avec Cyriaque Lethuillier, guide naturaliste incollable ! Afin de protéger la biodiversité, tous les animaux pêchés et observés seront remis à l’eau.

Bottes en caoutchouc et tenue imperméable indispensables.

A partir de 4 ans – Durée : 2h

Tarif : 5€ / duo parent-enfant – 5€ / adulte supplémentaire

Réservation obligatoire.

2023-08-09 à 10:30:00 ; fin : 2023-08-09 12:30:00. .

Place Maurice Guillard

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur summer 2023 – Family events – Fishing in Etretat

On the rocks at the foot of the cliffs of Etretat, have fun discovering the coastal fauna with Cyriaque Lethuillier, an expert naturalist guide! To protect biodiversity, all animals caught and observed will be returned to the water.

Rubber boots and waterproof clothing essential.

Ages 4 and up – Duration: 2 hrs

Price: 5? / parent-child duo – 5? / additional adult

Reservations required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – Pesca en Etretat

En las rocas al pie de los acantilados de Etretat, ¡diviértase descubriendo la fauna costera con Cyriaque Lethuillier, guía naturalista experto! Para proteger la biodiversidad, todos los animales capturados y observados serán devueltos al agua.

Imprescindibles botas de goma y ropa impermeable.

A partir de 4 años – Duración: 2 horas

Precio: 5 euros / dúo padre-hijo – 5 euros / adulto adicional

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Angeln in Etretat

Auf den Felsen am Fuße der Klippen von Etretat haben Sie Spaß dabei, die Küstenfauna mit Cyriaque Lethuillier, einem unerschöpflichen Naturführer, zu entdecken! Um die Artenvielfalt zu schützen, werden alle geangelten und beobachteten Tiere wieder ins Wasser zurückgesetzt.

Gummistiefel und wetterfeste Kleidung sind unerlässlich.

Ab 4 Jahren – Dauer: 2 Stunden

Preis: 5? / Eltern-Kind-Duo – 5? / zusätzlicher Erwachsener

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche