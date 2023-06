L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Yoga en famille Place Maurice Guillard Étretat, 25 juillet 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Yoga en famille

La posture de l’enfant, du guerrier, de l’arbre ou encore les salutations au soleil, c’est en famille que vous vous mettez au défi de réaliser ces postures et de prendre véritablement le temps de la pause, du partage et de la sérénité dans ce cours (en petit groupe) spécialement adapté aux enfants accompagnés d’un adulte.

Tenue décontractée ou sportive indispensable.

Aucune compétence particulière n’est requise.

Pour les enfants de 5 à 10 ans à 9h45 et pour les enfants de plus de 10 ans à 11h – Durée : 1h

Tarif : 5€ / duo parent-enfant.

Réservation obligatoire..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 . .

Place Maurice Guillard

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Family events – Family Yoga

The child’s pose, the warrior’s pose, the tree pose or the sun salutations, it’s as a family that you’ll challenge yourself to achieve these postures and truly take the time for pause, sharing and serenity in this class (in a small group) specially adapted for children accompanied by an adult.

Casual or sporty attire essential.

No special skills required.

For children aged 5 to 10 at 9:45 a.m. and for children over 10 at 11 a.m. – Duration: 1 hour

Price: 5? / parent-child duo.

Reservations required.

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – Yoga en familia

Ya sea la postura del niño, la del guerrero, la del árbol o los saludos al sol, es con tu familia con la que asumirás el reto de realizar estas posturas y tomarte realmente el tiempo para hacer una pausa, compartir y sentir la serenidad en esta clase (en grupo reducido) especialmente adaptada para niños acompañados de un adulto.

Imprescindible ropa informal o deportiva.

No se requieren habilidades especiales.

Para niños de 5 a 10 años a las 9.45 h y para niños mayores de 10 años a las 11 h – Duración: 1 hora

Precio: 5 euros / dúo padre-hijo.

Imprescindible reservar.

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Yoga für die ganze Familie

Die Haltung des Kindes, des Kriegers, des Baumes oder auch der Sonnengruß – als Familie stellen Sie sich der Herausforderung, diese Haltungen auszuführen und sich in diesem Kurs (in einer kleinen Gruppe), der speziell für Kinder in Begleitung eines Erwachsenen geeignet ist, wirklich Zeit für eine Pause, den Austausch und die Gelassenheit zu nehmen.

Legere oder sportliche Kleidung ist erforderlich.

Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich.

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren um 9:45 Uhr und für Kinder ab 10 Jahren um 11:00 Uhr – Dauer: 1 Stunde

Preis: 5 ? / Eltern-Kind-Duo.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche