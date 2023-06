L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Initiation à l’aquarelle Place Maurice Guillard Étretat, 18 juillet 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Initiation à l’aquarelle

Choisir le paysage à croquer sera facile. Pour le reste, la méthode, la technique et les couleurs, faites confiance à Lydia Savignies qui vous conseillera et partagera avec vous sa passion pour le dessin, les arts plastiques et Etretat.

A partir de 8 ans – Durée : 1h30

Tarif : 5€ / duo parent-enfant

Réservation obligatoire.

2023-07-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-18 11:30:00. .

Place Maurice Guillard

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur été 2023 – Family events – Introduction to watercolours

Choosing the landscape to sketch is easy. For the rest, the method, the technique and the colors, trust Lydia Savignies who will advise you and share with you her passion for drawing, the plastic arts and Etretat.

From 8 years – Duration: 1h30

Price: 5? / parent-child duo

Reservations required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – Introducción a la acuarela

Elegir el paisaje a esbozar será fácil. Para el resto, el método, la técnica y los colores, confíe en Lydia Savignies que le aconsejará y compartirá con usted su pasión por el dibujo, las artes plásticas y Etretat.

A partir de 8 años – Duración: 1h30

Precio: 5 euros / dúo padres-hijos

Reserva obligatoria

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Einführung in die Aquarellmalerei

Die Landschaft zum Skizzieren auszuwählen, wird einfach sein. Für den Rest, die Methode, die Technik und die Farben, vertrauen Sie Lydia Savignies, die Sie beraten wird und ihre Leidenschaft für das Zeichnen, die bildende Kunst und Etretat mit Ihnen teilen wird.

Ab 8 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 5 ? / Eltern-Kind-Duo

Reservierung erforderlich

