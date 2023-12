SALON DU LIVRE : PLUME D’HIVER Place Maurice Genevoix Rembercourt-Sommaisne Catégories d’Évènement: Meuse

Rembercourt-Sommaisne SALON DU LIVRE : PLUME D’HIVER Place Maurice Genevoix Rembercourt-Sommaisne, 11 février 2024, Rembercourt-Sommaisne. Rembercourt-Sommaisne Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 12:00:00 Venez à la rencontre des auteurs de l’association PLUME lors de son prochain salon du livre à Rembercourt-aux-Pots (commune de Rembercourt-Sommaisne)..

Venez à la rencontre des auteurs de l’association PLUME lors de son prochain salon du livre à Rembercourt-aux-Pots (commune de Rembercourt-Sommaisne).Tout public 0 EUR.

Place Maurice Genevoix Salle des Fêtes

Rembercourt-Sommaisne 55250 Meuse Grand Est

Mise à jour le 2023-12-13 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Rembercourt-Sommaisne Autres Code postal 55250 Lieu Place Maurice Genevoix Adresse Place Maurice Genevoix Salle des Fêtes Ville Rembercourt-Sommaisne Departement Meuse Lieu Ville Place Maurice Genevoix Rembercourt-Sommaisne Latitude 48.9105440652763 Longitude 5.17876041230315 latitude longitude 48.9105440652763;5.17876041230315

Place Maurice Genevoix Rembercourt-Sommaisne Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rembercourt-sommaisne/