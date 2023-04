Marché Berteaux Place Maurice Berteaux, 1 janvier 2023, Chatou.

Deux fois par semaine, profitez des marchés à Chatou : le marché Berteaux et le marché Maupassant..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Maurice Berteaux

Chatou 78400 Yvelines Île-de-France



Twice a week, enjoy the markets in Chatou: the Berteaux market and the Maupassant market.

Dos veces a la semana, disfrute de los mercados de Chatou: el mercado Berteaux y el mercado Maupassant.

Genießen Sie zweimal pro Woche die Märkte in Chatou: den Berteaux-Markt und den Maupassant-Markt.

Mise à jour le 2020-11-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine