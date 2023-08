SOIRÉE FESTIVE : KARAOKÉ …ET VIN CHAUD Place Maurice Amans Prémian, 20 janvier 2024, Prémian.

Prémian,Hérault

Une soirée immanquable de 4 à 90 ans, pour se retrouver autour d’un karaoké grand écran et animé par DJ Seb

Libre participation.

2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 . EUR.

Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie



An unmissable evening for all ages, from 4 to 90, with karaoke on the big screen hosted by DJ Seb

Free participation

Una velada ineludible para niños de 4 a 90 años, con karaoke en la gran pantalla presentado por DJ Seb

Entrada gratuita

Ein unvergesslicher Abend für alle von 4 bis 90 Jahren, um sich bei Karaoke auf Großbildschirmen und unter der Leitung von DJ Seb zu treffen

Freie Teilnahme

