LES BANSHEES D’INISHERIN Place Maurice Amans Prémian, 15 novembre 2023, Prémian.

Prémian,Hérault

Cinéma Art & Essai

Film de Martine McDonagh

2022 | 1h54 | Drame, Comédie | Grande Bretagne | VOST| avec Colin Farrell et Brendan Gleeson.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie



Film by Martine McDonagh

2022 | 1h54 | Drama, Comedy | Great Britain | VOST| with Colin Farrell and Brendan Gleeson

Arte y cine Essai

Película de Martine McDonagh

2022 | 1h54 | Drama, Comedia | Gran Bretaña | VOST| con Colin Farrell y Brendan Gleeson

Arthouse-Kino

Film von Martine McDonagh

2022 | 1h54 | Drama, Komödie | Großbritannien | VOST| mit Colin Farrell und Brendan Gleeson

