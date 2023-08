STAGE VIDÉO JEUNES 10-65 ANS Place Maurice Amans Prémian, 30 octobre 2023, Prémian.

Prémian,Hérault

Viens créer un film en équipe et explorer tous les secrets d’un tournage !

Stage destiné aux jeunes de tous niveaux..

2023-10-30 10:30:00 fin : 2023-11-05 16:30:00. EUR.

Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie



Come and create a musical piece and make its video-clip in team!

Workshop coached by 4 music and film professionals.

¡Ven a crear una película en equipo y explora todos los secretos del rodaje!

Este curso está dirigido a jóvenes de todos los niveles.

Komm und kreiere im Team ein Musikstück und produziere sein Musikvideo!

Workshop gecoacht von 4 professionellen Sprechern aus der Musik- und Filmbranche.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC