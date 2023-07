Spectacle de feu musical Place Maucourt Vitry-le-François, 4 août 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Ignipotens par la Cie Pyronix. Spectacle de chorégraphies, musiques intenses et épiques, effets spéciaux et pyrotechniques et final dans un tourbillon de flammes et d’étincelles. 22h15..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Place Maucourt

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Ignipotens by Cie Pyronix. A spectacle of choreography, intense and epic music, special effects and pyrotechnics, and a finale in a whirlwind of flames and sparks. 22h15.

Ignipotens de la Cie Pyronix. Un espectáculo de coreografía, música intensa y épica, efectos especiales y pirotecnia, y un final en un torbellino de llamas y chispas. 22h15.

Ignipotens von der Cie Pyronix. Show mit Choreographien, intensiver und epischer Musik, Spezial- und pyrotechnischen Effekten und einem Finale in einem Wirbel aus Flammen und Funken. 22h15.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne