HETTANGE FÉÉRIQUE Place Mathias Loes Hettange-Grande, 2 décembre 2023, Hettange-Grande.

Hettange-Grande,Moselle

Hettange féérique est de retour pour illuminer les après-midi de la commune et les yeux des petits mais aussi des grands.

Retrouvez la promenade féérique qui ouvrira ses portes tous jours à partir de 14h jusqu’au soir.

Les samedis, profitez du marché de Noël dès 17h avec des stands de restauration, des animations, concerts et déambulation de personnages costumés ou encore des spectacles de contes.

Laissez transporter dans l’imaginaire et la magie des fêtes grâce aux beaux décors confectionnés au sein des ateliers municipaux.. Tout public

Vendredi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place Mathias Loes

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est



Hettange féérique is back to light up the town’s afternoons and the eyes of young and old alike.

The fairy walk will be open every day from 2 p.m. until evening.

On Saturdays, enjoy the Christmas market from 5pm, with food stalls, entertainment, concerts, costumed characters and storytelling.

Let yourself be transported into the magic of the festive season thanks to the beautiful decorations created in the municipal workshops.

Hettange féérique vuelve para iluminar las tardes de la ciudad y los ojos de grandes y pequeños.

El paseo de los cuentos estará abierto todos los días desde las 14:00 hasta la noche.

Los sábados, a partir de las 17:00, podrá disfrutar del mercado navideño, con puestos de comida, animaciones, conciertos, disfraces y cuentacuentos.

Déjese transportar a la magia de las fiestas gracias a las hermosas decoraciones creadas en los talleres municipales.

Das märchenhafte Hettange ist wieder da, um die Nachmittage der Gemeinde und die Augen der Kleinen, aber auch der Großen zu erleuchten.

Sie finden die märchenhafte Promenade, die täglich von 14 Uhr bis zum Abend ihre Pforten öffnet.

Samstags können Sie ab 17 Uhr den Weihnachtsmarkt mit Essensständen, Animationen, Konzerten, kostümierten Figuren und Märchenaufführungen genießen.

Lassen Sie sich von den schönen Dekorationen, die in den städtischen Werkstätten angefertigt wurden, in die Vorstellungswelt und den Zauber der Festtage entführen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS