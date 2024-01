Fan de 80 Place Mathias Chalon-sur-Saône, vendredi 24 mai 2024.

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 22:00:00

INDEMODABLES, INCONTOURNABLES, CULTES !

Les 24 et 25 mai 2024, ON SERA FAN DE 80 !

Le théâtre de verdure de Chalon-sur-Saône se réveillera sous les sons et les tubes des années 80 avec un plateau digne des plus beaux moments de cette époque.

THIERRY PASTOR et son « coup de folie »

JEAN SCHULTHEIS « Confidence pour confidence »

PLASTIC BERTRAND

« Ça plane pour moi » « J’te fais un plan » « Bambino », « Le petit tortillard » …

LIO « Banana Split », « Amoureux solitaire » « Mona Lisa » « Les brunes ne comptent pas pour des prunes », « Fallait pas commencer »

Et GILBERT MONTAGNÉ accompagné par ses musiciens et choristes.

« The Fool » « On va s’aimer » « Liberté » « Les sunlights des tropiques »

Un rendez-vous avec des stars iconiques, sur scène à Chalon sur Saône pour un fameux revival tour

Place Mathias Théâtre de verdure

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



