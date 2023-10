CONCERT DE NOËL Place Martyrs de la Résistance Lunel, 17 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Sous le thème « Spirituel», le célèbre ténor des Stentors

interprètera un répertoire que nous portons tous dans

nos cœurs, nos mémoires et nos traditions : les chants

de Noël.

17 décembre 2023 – 17h

Église Notre-Dame-Du-Lac

Tél : 04 67 87 83 94

Tout public – Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Under the theme « Spiritual », the famous tenor of Les Stentors

will perform a repertoire that we all carry in our hearts

our hearts, memories and traditions: Christmas carols

christmas carols.

december 17, 2023 ? 5pm

Notre-Dame-Du-Lac Church

Tel: 04 67 87 83 94

Public ? Free admission subject to availability

Bajo el tema « Espiritual », el famoso tenor de Les Stentors

interpretará un repertorio que todos llevamos en el corazón

nuestros corazones, nuestros recuerdos y nuestras tradiciones: los villancicos

villancicos.

17 de diciembre de 2023 ? 17.00 h

Iglesia de Notre-Dame-Du-Lac

Tel: 04 67 87 83 94

Abierto al público ? Entrada gratuita según disponibilidad

Unter dem Motto « Spirituell » wird der berühmte Tenor der Stentors

wird ein Repertoire vortragen, das wir alle in unseren

in unseren Herzen, Erinnerungen und Traditionen tragen: die Weihnachtslieder

von Weihnachten.

17. Dezember 2023 ? 17 Uhr

Kirche Notre-Dame-Du-Lac

Tel: 04 67 87 83 94

Für die ganze Öffentlichkeit ? Freier & kostenloser Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

