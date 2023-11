NOËL À LUNEL 2023 – CONCERT DE NOËL : MATHIEU SEMPÉRÉ – DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2023 Place Martyrs de la Résistance Lunel, 1 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Dans le cadre des festivités de Noel à Lunel est convié le célèbre chanteur Mathieu Sempéré pour sont concert de Noel dans l’église Notre-Dame-du -Lac.

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Place Martyrs de la Résistance

Lunel 34400 Hérault Occitanie



As part of Lunel’s Christmas festivities, the famous singer Mathieu Sempéré is invited to perform a Christmas concert in the Notre-Dame-du-Lac church

En el marco de las fiestas navideñas de Lunel, el famoso cantante Mathieu Sempéré ha sido invitado a dar su concierto de Navidad en la iglesia de Notre-Dame-du-Lac

Im Rahmen der Weihnachtsfeierlichkeiten in Lunel wird der berühmte Sänger Mathieu Sempéré zu einem Weihnachtskonzert in der Kirche Notre-Dame-du-Lac eingeladen

Mise à jour le 2023-11-28 par OT PAYS DE LUNEL