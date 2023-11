Stretching musical dans un lieu exceptionnel Place Martin Luther King Rouen, 23 décembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Vivez une expérience … Apaisez votre corps et respirez la musique dans un lieu exceptionnel : l’hôtel de Bourgtheroulde 5*

Sport en musique

Séance détente

Concert privé

Le stretching musical allie détente corporelle et écoute musicale. Lors d’un concert privé, laissez-vous porter par les notes de la violoncelliste Hélène Latour lors de cette séance de gymnastique douce proposée par Laurence du Planète Bien-Etre et Run and Visit. Assouplissements, respiration, postures et étirements au son des plus beaux morceaux classiques.

L’Hôtel Bourgtheroulde est l’une des plus belles demeures en pierre de la Renaissance à Rouen. Ce magnifique hôtel particulier du XVIe siècle se trouve sur la place de la Pucelle, dans le centre historique rouennais. Il est un bel exemple du style Louis XII qui fait la transition entre le gothique flamboyant et le style de la Première Renaissance française. Son architecture est à rapprocher de celle du palais de justice et de l’ancien bureau des finances qui se trouve sur la place de la cathédrale.

10h : Arrivée des participants (entrée place Martin Luther King)

10h10 : début des « festivités »‘ ensuite 40 mn de détente corporelle et musicale.

11h : Libération de la salle

Possibilité d’apporter votre tapis (disponible également sur place).

Venir directement en tenue confortable, souple pour effectuer les exercices. (pas de vestiaire)

Niveau débutant adapté tout public.

Organisateur : Rouen Tourisme

Durée : 1h

Tarif unique : 15,00€

Nombre de participants : La séance accueille jusqu’à 20 participants.

En français

Séance non privative

Possibilité d’apporter votre tapis (disponible également sur place).

Venir directement en tenue confortable, souple pour effectuer les exercices. (pas de vestiaire)

Niveau débutant adapté tout public.

La réservation est non annulable, non remboursable sauf si l’annulation est du fait de l’organisateur. Pour procéder au report de votre visite, contactez notre équipe au moins 5 jours avant au 02 32 08 36 59 ou par mail : reservations@rouentourisme.com.

2023-12-23 10:00:00 fin : 2023-12-23 11:00:00. .

Place Martin Luther King

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Live an experience? Soothe your body and breathe in the music in an exceptional setting: the 5* Hôtel de Bourgtheroulde

Sport to music

Relaxation session

Private concert

Musical stretching combines relaxation of the body and listening to music. During a private concert, let yourself be carried away by the notes of cellist Hélène Latour during this gentle gymnastics session proposed by Laurence from Planète Bien-Etre and Run and Visit. Relaxation, breathing, postures and stretching to the sound of the most beautiful classical pieces.

The Hôtel Bourgtheroulde is one of Rouen’s finest Renaissance stone mansions. This magnificent 16th-century mansion is located on Place de la Pucelle, in Rouen’s historic center. It is a fine example of the Louis XII style, which marks the transition from the flamboyant Gothic to the early French Renaissance. Its architecture is similar to that of the Palais de Justice and the former Finance Office on the Place de la Pucelle.

10am: Arrival of participants (Martin Luther King Square entrance)

10.10am: start of the « festivities » followed by 40 minutes of physical and musical relaxation.

11am: Release of the room

Bring your own mat (also available on site).

Please come wearing comfortable, flexible clothing for the exercises. (no changing room)

Beginner level, suitable for all.

Organized by: Rouen Tourisme

Duration: 1 hour

Single price : 15,00?

Number of participants : The session can accommodate up to 20 participants.

In French

Non-private session

Bring your own mat (also available on site).

Please come wearing comfortable, flexible clothing for the exercises. (no changing room)

Beginner level, suitable for all.

Reservations are non-cancellable and non-refundable unless cancelled by the organizer. To reschedule your visit, please contact our team at least 5 days in advance on 02 32 08 36 59 or by e-mail: reservations@rouentourisme.com

¿Disfrutar de una experiencia? Calme su cuerpo y respire la música en un marco excepcional: el Hôtel de Bourgtheroulde de 5*

Deporte con música

Sesión de relajación

Concierto privado

Los estiramientos musicales combinan la relajación física y la escucha musical. Durante un concierto privado, déjese llevar por las notas de la violonchelista Hélène Latour durante esta suave sesión de gimnasia ofrecida por Laurence de Planète Bien-Etre y Run and Visit. Relajación, respiración, posturas y estiramientos al son de las más bellas piezas clásicas.

El Hôtel Bourgtheroulde es una de las más bellas residencias renacentistas de piedra de Ruán. Esta magnífica casa urbana del siglo XVI está situada en la plaza de la Pucelle, en el centro histórico de Ruán. Es un buen ejemplo del estilo Luis XII, que marca la transición del gótico flamígero al Renacimiento francés temprano. Su arquitectura se asemeja a la del Palacio de Justicia y a la del antiguo Palacio de Hacienda de la plaza de la Catedral.

10.00 h: Llegada de los participantes (entrada de la plaza Martin Luther King)

10.10 h: Inicio de los « festejos » seguidos de 40 minutos de relajación física y musical.

11h: Liberación de la sala

Puedes traer tu propia esterilla (también disponible in situ).

Ven vestido con ropa cómoda y flexible para los ejercicios. (no hay vestuario)

Nivel principiante, apto para todos.

Organizador: Rouen Tourisme

Duración: 1 hora

Precio único: 15,00

Número de participantes : La sesión puede acoger hasta 20 participantes.

En francés

Sesión no privada

Puede traer su propia esterilla (también disponible in situ).

Se ruega venir vestido con ropa cómoda y flexible para los ejercicios. (no hay vestuario)

Nivel principiante, apto para todos.

Las reservas no son cancelables ni reembolsables, salvo anulación por parte del organizador. Para reprogramar su visita, póngase en contacto con nuestro equipo con al menos 5 días de antelación en el 02 32 08 36 59 o por correo electrónico: reservations@rouentourisme.com

Machen Sie eine Erfahrung ? Beruhigen Sie Ihren Körper und atmen Sie die Musik an einem außergewöhnlichen Ort: dem 5* Hotel de Bourgtheroulde

Sport mit Musik

Entspannende Sitzung

Privates Konzert

Musikalisches Stretching verbindet körperliche Entspannung mit Musikhören. Lassen Sie sich bei einem Privatkonzert von den Noten der Cellistin Hélène Latour bei dieser sanften Gymnastikstunde tragen, die von Laurence vom Planète Bien-Etre und Run and Visit angeboten wird. Lockerung, Atmung, Körperhaltungen und Dehnungen zu den Klängen der schönsten klassischen Stücke.

Das Hôtel Bourgtheroulde ist eines der schönsten Steinhäuser aus der Renaissance in Rouen. Dieses wunderschöne Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert befindet sich auf dem Place de la Pucelle im historischen Zentrum von Rouen. Es ist ein schönes Beispiel für den Stil Ludwigs XII., der den Übergang von der Flamboyant-Gotik zum Stil der französischen Frührenaissance bildet. Seine Architektur ist mit der des Justizpalastes und des ehemaligen Finanzamtes zu vergleichen, die sich auf dem Kathedralenplatz befinden.

10 Uhr: Ankunft der Teilnehmer (Eingang Place Martin Luther King)

10.10 Uhr: Beginn der « Festlichkeiten »‘ anschließend 40 Min. körperliche und musikalische Entspannung.

11 Uhr: Freigabe des Saals

Es besteht die Möglichkeit, Ihre Matte mitzubringen (auch vor Ort erhältlich).

Kommen Sie direkt in bequemer, flexibler Kleidung, um die Übungen durchzuführen. (kein Umkleideraum)

Anfängerniveau für alle Altersgruppen geeignet.

Veranstalter: Rouen Tourisme

Dauer: 1 Stunde

Einzeltarif: 15,00 ?

Anzahl der Teilnehmer : Die Sitzung kann bis zu 20 Teilnehmer aufnehmen.

Auf Französisch

Nicht-private Sitzung

Es besteht die Möglichkeit, Ihre Matte mitzubringen (auch vor Ort erhältlich).

Kommen Sie direkt in bequemer, flexibler Kleidung, um die Übungen durchzuführen. (kein Umkleideraum)

Anfängerniveau für alle Altersgruppen geeignet.

Die Reservierung kann nicht storniert und nicht zurückerstattet werden, es sei denn, die Stornierung erfolgt durch den Organisator. Um Ihren Besuch zu verschieben, wenden Sie sich bitte mindestens 5 Tage vorher an unser Team unter der Telefonnummer 02 32 08 36 59 oder per E-Mail: reservations@rouentourisme.com

Mise à jour le 2023-11-23 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES