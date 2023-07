Visite guidée : Rouen, les sens en éveil Place Martin Luther King Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Visite guidée : Rouen, les sens en éveil Place Martin Luther King Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Visite guidée : Rouen, les sens en éveil Samedi 16 septembre, 17h50, 19h45 Place Martin Luther King Durée 1h40. Découvrez Rouen et son architecture d’une manière originale à travers vos sens et votre créativité. Des guides conférenciers vous amèneront à percevoir le patrimoine autrement…

En partenariat avec les Amis de l’orgue du Temple Saint-Eloi.

Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/rouen-les-sens-en-eveil

