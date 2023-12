Veillée de Noël Place Martin Bucer Wissembourg, 4 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Dans une église éclairée aux bougies, la musique d’orgue joué par Georg Koch, cantor de district (Bezirkskantor) et musicien d’église de Singen, et la lecture de textes méditatifs, permettront au public de s’évader un instant de l’agitation des fêtes de fin d’année..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 . 0 EUR.

Place Martin Bucer

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



In a candlelit church, the organ music played by Georg Koch, district cantor (Bezirkskantor) and church musician from Singen, and the reading of meditative texts, will allow the audience to escape for a moment from the hustle and bustle of the festive season.

En una iglesia iluminada por velas, la música de órgano interpretada por Georg Koch, cantor de distrito (Bezirkskantor) y músico eclesiástico de Singen, y la lectura de textos meditativos, permitirán al público evadirse por un momento del ajetreo de las fiestas.

In der kerzenbeleuchteten Kirche werden Orgelmusik von Georg Koch, Bezirkskantor und Kirchenmusiker aus Singen, und meditative Texte vorgetragen, die das Publikum für einen Moment aus der Hektik der Weihnachtszeit entfliehen lassen.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte