Concert de Noël Place Martin Bucer Wissembourg, 4 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Un concert de Noël de l’ensemble vocal Volta autour des Ceremony of Carols de Britten pour chœur de femmes et harpe et des pièces évoquant une nuit étoilée..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 0 EUR.

Place Martin Bucer

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



A Christmas concert by the Volta vocal ensemble, featuring Britten’s Ceremony of Carols for women’s choir and harp, and pieces evoking a starry night.

Concierto de Navidad del conjunto vocal Volta con la obra de Britten Ceremony of Carols para coro femenino y arpa y piezas que evocan una noche estrellada.

Ein Weihnachtskonzert des Vokalensembles Volta rund um Brittens Ceremony of Carols für Frauenchor und Harfe und Stücke, die an eine sternenklare Nacht erinnern.

