Concert : Gospel avec les enfants Place Martin Bucer Wissembourg, 4 décembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Avec Fanuel Apetcho et la chorale « Outre-Gospel » et la chorale d’enfants éphémère sous la direction d’Annette Ruby..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

Place Martin Bucer

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



With Fanuel Apetcho and the « Outre-Gospel » choir and the children’s choir éphémère under the direction of Annette Ruby.

Con Fanuel Apetcho y el coro « Outre-Gospel » y el coro infantil éphémère dirigidos por Annette Ruby.

Mit Fanuel Apetcho und dem Chor « Outre-Gospel » und dem Kinderchor éphémère unter der Leitung von Annette Ruby.

