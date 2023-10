Fête de la Saint-Martin : Marche aux lampions Place Martin Bucer Wissembourg, 11 novembre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Par tradition, les enfants se rendent dans la rue avec des lanternes..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 19:00:00. 0 EUR.

Place Martin Bucer

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



Traditionally, children take to the streets with lanterns.

Tradicionalmente, los niños salen a la calle con farolillos.

Aus Tradition gehen die Kinder mit Laternen auf die Straße.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte