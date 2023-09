Concert d’orgue Place Martin Bucer Wissembourg, 13 octobre 2023, Wissembourg.

Wissembourg,Bas-Rhin

Un concert donné par des organistes, élèves de la Musikhochschule de Saarbrücken sous la direction de Vincent Dubois, professeur et aussi organiste de l’orgue de Notre-Dame de Paris..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . 0 EUR.

Place Martin Bucer

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



A concert given by organists, students of the Musikhochschule in Saarbrücken, under the direction of Vincent Dubois, teacher and organist at Notre-Dame de Paris.

Concierto ofrecido por organistas, alumnos de la Musikhochschule de Saarbrücken bajo la dirección de Vincent Dubois, profesor y también organista de Notre-Dame de París.

Ein Konzert von Organisten, Studenten der Musikhochschule Saarbrücken unter der Leitung von Vincent Dubois, Professor und auch Organist an der Orgel von Notre-Dame de Paris.

