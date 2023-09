Cet évènement est passé Concert d’accordéon et de violon Place Martin Bucer Wissembourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wissembourg Concert d’accordéon et de violon Place Martin Bucer Wissembourg, 1 octobre 2023, Wissembourg. Wissembourg,Bas-Rhin Le duo Degorre-Sors, Hugo Degorre, accordéoniste avec Clotilde Sors, violoniste vous présentent des œuvres de Kreisler, Bartok, Fauré, Popper, Piazzolla, Granados, Sarasate, Bloch, Brahms..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

Place Martin Bucer

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est



The Degorre-Sors duo, accordionist Hugo Degorre and violinist Clotilde Sors, present works by Kreisler, Bartok, Fauré, Popper, Piazzolla, Granados, Sarasate, Bloch and Brahms. El dúo Degorre-Sors, el acordeonista Hugo Degorre y la violinista Clotilde Sors, interpretan obras de Kreisler, Bartok, Fauré, Popper, Piazzolla, Granados, Sarasate, Bloch y Brahms. Das Duo Degorre-Sors, Hugo Degorre, Akkordeonist, und Clotilde Sors, Geigerin, präsentieren Ihnen Werke von Kreisler, Bartok, Fauré, Popper, Piazzolla, Granados, Sarasate, Bloch, Brahms.

