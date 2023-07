Cirque d’été : ligne ouverte Place Martin Bastard Niort, 25 juillet 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

En ouverture du festival « Cirque d’été », le spectacle de funambule de la Cie Basinga est prévu le 25 juillet, à 19h.

Un spectacle imaginé sur mesure pour la ville de Niort. Tatiana-Mosio Bongonga, funambulise, traversera la Sèvre pour atteindre le sommet du Donjon.

Une performance intense, qui associera funambule, musiciens, cordistes, cavalettistes et spectateurs.

Gratuit, ouvert à tous..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Place Martin Bastard

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



To open the « Cirque d’été » festival, a tightrope-walking show by Cie Basinga is scheduled for July 25, at 7pm.

The show is tailor-made for the city of Niort. Tatiana-Mosio Bongonga, tightrope walker, will cross the river Sèvre to reach the top of the Donjon.

An intense performance, bringing together tightrope walkers, musicians, rope walkers, riders and spectators.

Free, open to all.

Para inaugurar el festival « Cirque d’été », los equilibristas Basinga actuarán el 25 de julio a las 19.00 horas.

El espectáculo está hecho a medida para la ciudad de Niort. Tatiana-Mosio Bongonga, equilibrista, cruzará el río Sèvre para alcanzar la cima del Donjon.

Un espectáculo intenso que reunirá a equilibristas, músicos, equilibristas, jinetes y espectadores.

Gratuito, abierto a todos.

Zur Eröffnung des Festivals « Cirque d’été » ist am 25. Juli um 19 Uhr die Seiltanzvorführung der Cie Basinga geplant.

Eine Show, die für die Stadt Niort maßgeschneidert wurde. Die Seiltänzerin Tatiana-Mosio Bongonga wird die Sèvre überqueren, um die Spitze des Donjons zu erreichen.

Eine intensive Performance, bei der Seiltänzer, Musiker, Seilkünstler, Reiter und Zuschauer zusammenarbeiten werden.

Kostenlos, offen für alle.

