Village de Noël de Tulle Place Martial Brigoulex Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

A partir de 14h : Atelier maquillage.

Par Marie Des Anges.

14h : Concert de l’ensemble d’accordéon diatonique du Conservatoire.

À partir de 15h : Animations Arts du Cirque.

Initiations aux arts du cirque et démonstrations. Par l’association A Tous Cirk.

15h : Randonnée du Père Noël.

Randonnée tout public de 4 km. Bonnet de Noël conseillé. Vin chaud offert aux participants. Par l’association Tulle Sentiers.

17h : Soirée Banda « Les Copains d’Accords ».

La banda tulliste nous réchauffera avec des incontournables de la variété française et les classiques des férias du sud-ouest..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 22:00:00. EUR.

Place Martial Brigoulex

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 2pm: Make-up workshop.

By Marie Des Anges.

2pm: Concert by the Conservatoire?s diatonic tuning ensemble.

From 3pm: Circus arts activities.

Circus arts initiations and demonstrations. By the A Tous Cirk association.

3pm: Pe?re Noe?l hike.

4 km walk for all. Noe?l hat recommended. Mulled wine offered to participants. By the Tulle Sentiers association.

5pm: Soire?e Banda » Les Copains d?Accords « .

The band from Tull will warm us up with a variety of French favourites and classics from the fe?rias of the South-West.

A partir de las 14.00 h: Taller de maquillaje.

A cargo de Marie Des Anges.

14.00 h: Concierto del conjunto de afinación diatónica del Conservatorio.

A partir de las 15.00 h: Actividades de artes circenses.

Iniciación a las artes circenses y demostraciones. A cargo de la asociación A Tous Cirk.

a partir de las 15:00 h: Paseo por el Pe?re Noe?l.

Paseo de 4 km para todos. Se recomienda llevar gorro de Navidad. Se ofrecerá vino caliente a los participantes. A cargo de la asociación Tulle Sentiers.

17:00: Velada con la banda « Les Copains d’Accords ».

La banda de Tull calentará el ambiente con algunas de las canciones francesas más conocidas y clásicos de las fiestas del suroeste.

Ab 14 Uhr: Make-up-Workshop.

Von Marie Des Anges.

14 Uhr: Konzert des diatonischen Akkordeon-Ensembles des Konservatoriums.

Ab 15 Uhr: Animationen für Zirkuskünstler.

Einführung in die Zirkuskünste und Vorführungen. Von der Vereinigung A Tous Cirk.

15 Uhr: Wanderung des Pe?re Noe?l.

Eine 4 km lange Wanderung für jedermann. Eine Noe?lmütze wird empfohlen. Den Teilnehmern wird Glühwein angeboten. Von der Vereinigung Tulle Sentiers.

17 Uhr: Banda-Soiree « Les Copains d’Accords ».

Die Banda Tulliste wird uns mit unumgänglichen Stücken der französischen Varie?te und den Klassikern der Festivals des Südwestens aufwärmen.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze