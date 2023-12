Village de Noël de Tulle Place Martial Brigouleix Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

À partir de 14h : Atelier maquillage.

Par Marie des Anges

À partir de 14h : Jeux de Jadis.

Tout public. Par l’association Les Estaminets.

18h : Grand Spectacle de Noël suivi d’un feu d’artifice et de la traditionnelle distribution de cadeaux..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 22:00:00. EUR.

Place Martial Brigouleix

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 2pm: Make-up workshop.

By Marie des Anges

From 2pm: Jadis games.

All ages. By the association Les Estaminets.

6pm: Grand Noe?l Show followed by fireworks and the traditional distribution of gifts.

A partir de las 14.00 h: Taller de maquillaje.

A cargo de Marie des Anges

A partir de las 14.00 h: Juegos Jadis.

Para todos los públicos. A cargo de la asociación Les Estaminets.

18.00 h: Gran Espectáculo Nocturno seguido de fuegos artificiales y el tradicional reparto de regalos.

Ab 14 Uhr: Schminkworkshop.

Von Marie des Anges

Ab 14 Uhr: Spiele aus alten Zeiten.

Für alle Altersgruppen. Von der Vereinigung Les Estaminets.

18 Uhr: Große Noe?l-Show mit anschließendem Feuerwerk und traditioneller Geschenkverteilung.

