Village de Noël de Tulle Place Martial Brigouleix Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

16h : Séance de Qi Gong.

Par De la Source au Nuage

18h : Farandole de Noël.

Les élèves du Conservatoire vous proposent un Happening Dansé.

20h : Concert « La Déryves ».

Ce groupe aveyronnais, aux accents musicaux éclectiques et festifs, vous donnent rendez-vous pour vous «laisser aller» et «déryver» totalement entre reprises endiablées et compos..

Place Martial Brigouleix

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



4pm: Qi Gong session.

By De la Source au Nuage

6pm: Farandole de Noe?l.

The Conservatoire’s students present a Dance Happening.

8pm: Concert by La De?ryves.

This group from Aveyron, with their eclectic and festive musical accents, invite you to « let your hair down » and « dream » between endive covers and compositions.

16.00 h: Sesión de Qi Gong.

A cargo de De la Source au Nuage

18.00 h: Noe?l Farandole.

Espectáculo de danza a cargo de los alumnos del Conservatorio.

20.00 h: Concierto de La De?ryves.

Este grupo de Aveyron, con sus acentos musicales eclécticos y festivos, le dará la oportunidad de « soltarse la melena » y « soñar » con sus enérgicas versiones y composiciones.

16 Uhr: Qi Gong-Sitzung.

Von De la Source au Nuage (Von der Quelle zur Wolke)

18 Uhr: Farandole de Noe?l.

Die Schüler des Konservatoriums bieten Ihnen ein Tanz-Happening an.

20 Uhr: Konzert « La De?ryves ».

Diese Gruppe aus dem Aveyron mit ihren eklektischen und festlichen musikalischen Akzenten lädt Sie ein, sich « gehen zu lassen » und « zu träumen », zwischen wilden Coverversionen und eigenen Kompositionen.

