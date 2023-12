Village de Noël de Tulle Place Martial Brigouleix Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

5h : Gymnastique Sport-santé de Noël.

Les éducateurs sportifs de la Ville vous donnent rendez-vous pour un moment bien-être et de prévention santé.

20h : Soirée étudiante.

Une soirée de fête, sous les stroboscopes et les flocons, dans une discothèque en plein cœur du Village de Noël. Co-organisée avec le bureau des étudiants de l’IFSI et de l’IUT..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 20:00:00.

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



5am: Noe?l Sport-sante? gymnastics.

The town’s sports instructors invite you to a moment of well-being and health prevention.

8pm: Student evening.

A festive evening, under stroboscopes and snowflakes, in a discotheque in the heart of the Village de Noe?l. Co-organized with the IFSI and IUT student office.

17.00 h: Gimnasia Deportiva y Salud de Noe?l.

Los monitores deportivos de la ciudad le invitan a unirse a ellos en un momento de bienestar y prevención de la salud.

20.00 h: Velada estudiantil.

Una velada festiva, bajo estroboscopios y copos de nieve, en una discoteca en pleno centro del Village de Noe?l. Coorganizado con el IFSI y la oficina de estudiantes del IUT.

5:00 Uhr: Sport- und Gesundheitsgymnastik in Noe?l.

Die Sporttrainer der Stadt laden Sie zu einem Moment des Wohlbefindens und der Gesundheitsvorsorge ein.

20 Uhr: Studentenparty.

Eine Party unter Stroboskoplicht und Schneeflocken in einer Diskothek im Herzen des Noe?ldorfes. Mitorganisiert von den Studentenbüros der IFSI und der IUT.

