Village de Noël de Tulle Place Martial Brigouleix Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

À partir de 14h : Après-midi jeux pour enfants.

Petits et grands pourront se retrouver autour de jeux de société et jeux anciens. À partir de 5 ans. Par l’association Air de Jeux

17h : Spectacle « La station de ski ».

L’ambiance des sports d’hiver, comme si vous y étiez ! Entre création artistique et installation ludique pour adultes et enfants, ce spectacle est une manière de partir au ski sans aller bien loin. Ce thème ouvre des pistes de rire et d’insolite..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 20:00:00. EUR.

Place Martial Brigouleix

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 2pm: Children’s games afternoon.

Young and old can enjoy board games and old-fashioned games. Ages 5 and up. By the Air de Jeux association

5pm: « La station de ski » show.

The atmosphere of winter sports, as if you were there! Part artistic creation, part playful installation for adults and children, this show is a way of going skiing without having to go far. It’s a theme that opens up new avenues of laughter and the unusual.

A partir de las 14.00 h: Tarde de juegos infantiles.

Pequeños y mayores se reúnen para jugar a juegos de mesa y a juegos antiguos. A partir de 5 años. A cargo de la asociación Air de Jeux

a las 17 h: Espectáculo « La estación de esquí ».

El ambiente de los deportes de invierno, ¡como si estuvieras allí! En parte creación artística, en parte instalación lúdica para adultos y niños, este espectáculo es una forma de ir a esquiar sin tener que ir muy lejos. Un teatro lleno de risas y de lo insólito.

Ab 14 Uhr: Spielenachmittag für Kinder.

Groß und Klein können sich um Gesellschaftsspiele und alte Spiele versammeln. Für Kinder ab 5 Jahren. Von der Vereinigung Air de Jeux

17 Uhr: Theaterstück « Die Skistation ».

Die Atmosphäre des Wintersports, als ob Sie dort wären! Zwischen künstlerischer Kreation und spielerischer Installation für Erwachsene und Kinder ist diese Show eine Art, in den Skiurlaub zu fahren, ohne weit zu fahren. Dieses Theaterstück eröffnet neue Wege des Lachens und des Ungewöhnlichen.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze