Village de Noël de Tulle Place Martial Brigouleix Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

12h30 : Séance de Qi Gong.

L’occasion de découvrir cet art énergétique chinois qui éduque aux bonnes postures. Par De la Source au Nuage

17h : Afterwork spécial Gospel.

Retrouvez-vous entre collègues et entre amis avec en fond sonore les classiques du gospel.

19h : Concert de Gospel.

Une vingtaine de choristes interpréteront des classiques du répertoire Gospel, musique communicative et fédératrice. Par l’association Alti’chœur..

2023-12-19

Place Martial Brigouleix

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



12:30 pm: Qi Gong session.

An opportunity to discover this Chinese energetic art that teaches correct postures. By De la Source au Nuage

5pm: Special Gospel afterwork.

Get together with colleagues and friends to enjoy gospel classics in the background.

7pm: Gospel concert.

Some twenty choristers perform classics from the gospel repertoire, music that communicates and celebrates. By the Alti?ch?ur association.

12.30 h: Sesión de Qi Gong.

Una oportunidad para descubrir este arte energético chino que enseña a mantener una buena postura. A cargo de De la Source au Nuage

17.00 h: Afterwork especial Gospel.

Reúnase con colegas y amigos y escuche clásicos del gospel de fondo.

19.00 h: Concierto gospel.

Una veintena de miembros del coro interpretarán clásicos del repertorio gospel, música que comunica y celebra. A cargo de la asociación Alti?ch?ur.

12.30 Uhr: Qi Gong-Unterricht.

Eine Gelegenheit, diese chinesische Energiekunst zu entdecken, die auf die richtige Körperhaltung trainiert. Von der Quelle zur Wolke

17 Uhr: Afterwork speziell für Gospel.

Treffen Sie sich mit Kollegen und Freunden, während im Hintergrund Gospelklassiker gespielt werden.

19 Uhr: Gospel-Konzert.

Zwanzig Chorsänger interpretieren Klassiker aus dem Gospel-Repertoire, eine kommunikative und feierliche Musik. Von der Vereinigung Alti?ch?ur.

