Village de Noël de Tulle Place Martial Brigouleix Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

14h : séance de gym Pilates en musique. Par Profession Sport.

18h : Afterwork de Noël.

Après une journée de travail, venez vous ambiancer, entre collègues et entre amis, à la guinguette du Père Noël.

Des chalets, une fête foraine, des spectacles et concerts… Des animations 100% gratuites pour petits et grands sont proposées au Village de Noël.

2023-12-18

Place Martial Brigouleix

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



2pm: Pilates gym session with music. By Profession Sport.

6pm: Noe?l Afterwork.

After a hard day’s work, come and party with colleagues and friends at the Pe?re Noe?l guinguette.

Chalets, a funfair, shows and concerts? 100% free entertainment for young and old at the Christmas Village

14.00 h: Sesión de Pilates en el gimnasio con música. A cargo de Profession Sport.

18.00 h: Noe’l Afterwork.

Después de un duro día de trabajo, venga a disfrutar del ambiente, con colegas y amigos, en la guinguette Pe?re Noe?l.

Chalés, parque de atracciones, espectáculos y conciertos.. La Aldea Navideña ofrece entretenimiento 100% gratuito para todas las edades

14 Uhr: Pilates-Gymnastik mit Musik. Von Profession Sport.

18 Uhr: Afterwork von Noe?l.

Nach einem anstrengenden Arbeitstag können Sie sich mit Kollegen und Freunden in der Guinguette des Pe?re Noe?l amüsieren.

Hütten, ein Jahrmarkt, Aufführungen und Konzerte? Im Weihnachtsdorf werden 100% kostenlose Veranstaltungen für Groß und Klein angeboten

