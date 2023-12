Village de Noël de Tulle Place Martial Brigouleix Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

À partir de 15h : Animations Arts du Cirque.

Initiations aux arts du cirque et démonstrations. Par l’association A Tous Cirk.

16h : Concert de Ensemble de cuivres du Conservatoire.

18h : Arrivée de la descente aux flambeaux de la rivière Corrèze.

Les kayakistes tullistes descendront la rivière Corrèze avec des torches enflammées. Organisé par le Kayak Club Tulliste

20h : Soirée Concert « Tito et Toti » – reprises.

Un accordéon, une guitare, du chant et de la vie, voilà ce qui unit Tito et Toti ! Reprises de chansons françaises et quelques compositions fraîchement sorties, un concert pour toute la famille et l’assurance d’une soirée réussie !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. EUR.

Place Martial Brigouleix

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 3pm: Circus Arts activities.

Introduction to circus arts and demonstrations. By the A Tous Cirk association.

4pm: Concert by the Conservatoire brass ensemble.

6pm: Arrival of the torchlit descent of the Corre?ze river.

Kayakers from Tull will descend the Corre?ze River with flaming torches. Organized by Kayak Club Tulliste

8pm: Evening Concert « Tito et Toti » – covers.

A tune, a guitar, singing and life – that’s what unites Tito and Toti! Cover versions of French songs and a few freshly written compositions, a concert for the whole family and the assurance of a delightful evening!

A partir de las 15.00 horas: Actividades de artes circenses.

Iniciación a las artes circenses y demostraciones. A cargo de la asociación A Tous Cirk.

16.00 h: Concierto del conjunto de metales del Conservatorio.

18.00 h: Llegada del descenso del río Correos iluminado con antorchas.

Los kayakistas de Tull descenderán el río Correos con antorchas. Organizado por el Kayak Club Tulliste

20:00 h: Concierto nocturno « Tito et Toti » – covers.

Una melodía, una guitarra, el canto y la vida: ¡eso es lo que une a Tito y Toti! Versiones de canciones francesas y algunas composiciones nuevas, un concierto para toda la familia y la garantía de una velada inolvidable

Ab 15 Uhr: Animationen für Zirkuskünstler.

Einführung in die Zirkuskünste und Vorführungen. Von der Vereinigung A Tous Cirk.

16 Uhr: Konzert des Blechbläserensembles des Konservatoriums.

18 Uhr: Ankunft der Fackelabfahrt auf dem Fluss Corre?ze.

Kajakfahrer aus Tull werden mit brennenden Fackeln den Fluss Corre?ze hinunterfahren. Organisiert vom Kayak Club Tulliste

20 Uhr: Konzert « Tito et Toti » – Coversongs.

Ein Akkordeon, eine Gitarre, Gesang und Leben, das ist es, was Tito und Toti vereint! Coverversionen französischer Lieder und einige frisch veröffentlichte Eigenkompositionen, ein Konzert für die ganze Familie und die Garantie für einen gelungenen Abend!

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze