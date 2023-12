Village de Noël de Tulle Place Martial Brigouleix Tulle, 4 décembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Les artisans et commerçants du territoire sont de retour dans leurs chalets du Marché de Noël et vous proposent de nombreux produits : rhums, maroquinerie, bijoux, céramiques, livres, champagnes… L’occasion de préparer les derniers cadeaux de Noël !

Au milieu du Village de Noël, un grand chapiteau vous accueille pour profiter, à l’abri, du programme des animations .

Une buvette est installée sur place, des tables vous permettent de savourer les plats achetés à l’espace gourmand.

Truffade-saucisse, veloutés, hot-dog, burger, gauffres… avis aux gourmands, les food-trucks

vous accueillent le midi et le soir..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 22:00:00. EUR.

Place Martial Brigouleix

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Local artisans and retailers are back in their Christmas Market chalets, offering a wide range of products: rum, leather goods, jewelry, ceramics, books, champagnes… The perfect opportunity to prepare your last Christmas gifts!

In the middle of the Christmas Village, a large marquee welcomes you to enjoy a sheltered program of entertainment.

A refreshment bar is set up on site, with tables where you can enjoy dishes bought in the gourmet area.

Truffade-saucisse, veloutés, hot-dogs, burgers, waffles… foodies beware, the food-trucks

welcome you for lunch and dinner.

Los artesanos y comerciantes locales vuelven a sus chalets del Mercado de Navidad, ofreciendo una amplia gama de productos: ron, marroquinería, joyería, cerámica, libros, champán, etc. Es la ocasión perfecta para ir preparando los regalos de Navidad

En el centro del Pueblo Navideño, una gran carpa le acogerá para disfrutar a cubierto del programa de actos.

Habrá un bar y mesas para degustar platos comprados en la zona gourmet.

Trufade-saucisse, veloutés, perritos calientes, hamburguesas, gofres… Atención, food-trucks para el almuerzo y la cena

para el almuerzo y la cena.

Die Handwerker und Händler der Region sind wieder in ihren Chalets auf dem Weihnachtsmarkt vertreten und bieten Ihnen zahlreiche Produkte an: Rum, Lederwaren, Schmuck, Keramik, Bücher, Champagner… Eine gute Gelegenheit, um die letzten Weihnachtsgeschenke vorzubereiten!

In der Mitte des Weihnachtsdorfes empfängt Sie ein großes Zelt, in dem Sie geschützt das Unterhaltungsprogramm genießen können.

Es gibt einen Imbiss und Tische, an denen Sie die im Feinschmeckerbereich gekauften Gerichte genießen können.

Trüffel-Würstchen, Suppen, Hotdogs, Burger, Waffeln… Für Feinschmecker gibt es Foodtrucks

empfangen Sie mittags und abends.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze