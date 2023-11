Cet évènement est passé Illuminations de la porte de Vanves Place Marthe Simard Paris Catégorie d’Évènement: Paris Illuminations de la porte de Vanves Place Marthe Simard Paris, 16 novembre 2023, Paris. Illuminations de la porte de Vanves Jeudi 16 novembre, 17h00 Place Marthe Simard Entrée libre La porte de Vanves s’apprête à sortir de son obscurité nocturne en illuminant ce début d’hiver…

Le Conseil Citoyen vous invite à fêter cet événement ce jeudi à 17h.

Retrouvons-nous nombreux, petits et grands, sur la place Marthe Simard ! Place Marthe Simard 75014 Paris 75014 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T17:00:00+01:00 – 2023-11-16T18:30:00+01:00

Porte de Vanves Conseil Citoyen 14 Place Marthe Simard 75014 Ville Paris

