Piscine Place Marthe Simard Paris, 27 juillet 2023, Paris.

Piscine Jeudi 27 juillet, 16h30 Place Marthe Simard

En ce moment, la vie d’Elodie Dubuc c’est un peu comme faire du vélo avec les pneus crevés, ça avance mais c’est dur. Elle aimerait tellement aller mieux. Mais c’est quoi au juste être heureux? Écrasée par ces questions, elle décide d’aller à la piscine. Mais le cauchemar continue, la piscine n’est pas là. C’est la goutte d’eau! Elle ne repartira pas sans avoir fait ses longueurs. Elle sort une craie, dessine une piscine au sol et saute… Et là, le miracle se produit: Elodie ne tombe pas, elle virevolte! Elle nage! Elle plonge de plus en plus haut!

Comment va-t-elle partager cette découverte extraordinaire?

auteur: Laure Nathan

mise en scène : Laure Nathan

distribution :

-Jeu et cirque: Elodie Dubuc

-creation sonore: Muriel Lefebvre et Tanguy Delaire

-regard extérieur: Martin Cerf

-Couture: Fanny Véran

partenaires: Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (DRAC), Direction des Affaires culturelles de Paris (DAC), Théâtre à durée indterminée – curry Vavart, Sur un plateau – réseau Actes if, Le théâtre de l’échangeur, Pôle des Arts de Bourg-Achard, le 6Mettre, Les Croqueurs de Pavés, Les Frères Kazamaroffs.

Place Marthe Simard Place Marthe Simard 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T16:30:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

2023-07-27T16:30:00+02:00 – 2023-07-27T17:00:00+02:00

©cie la congère