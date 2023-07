Alba Spina, « Musique baroque d’Irlande et des îles Britanniques » Place Marquis Jacques François Hautefort, 20 août 2022, Hautefort.

Hautefort,Dordogne

Chapelle de l’hôtel Dieu de Hautefort : Ensemble international, Alba Spina, « Musique baroque d’Irlande et des îles Britanniques », pièces variées, participation libre, réservation conseillée: 06 45 03 29 43 pacte-tourtoirac@orange.fr ou office du tourisme 05 53 50 40 27..

2022-08-20

Place Marquis Jacques François

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Chapelle de l?hôtel Dieu de Hautefort: International ensemble, Alba Spina, « Baroque music from Ireland and the British Isles », various pieces, free participation, booking recommended: 06 45 03 29 43 pacte-tourtoirac@orange.fr or tourist office 05 53 50 40 27.

Capilla del Hôtel Dieu de Hautefort: Conjunto internacional Alba Spina, « Música barroca de Irlanda y de las Islas Británicas », varias piezas, entrada gratuita, se recomienda reservar: 06 45 03 29 43 pacte-tourtoirac@orange.fr u oficina de turismo 05 53 50 40 27.

Chapelle de l’hôtel Dieu de Hautefort: Internationales Ensemble, Alba Spina, « Barockmusik aus Irland und den Britischen Inseln », verschiedene Stücke, freie Teilnahme, Reservierung empfohlen: 06 45 03 29 43 pacte-tourtoirac@orange.fr oder Tourismusbüro 05 53 50 40 27.

