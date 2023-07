Deux plaisanteries rurales de Tchekhov Place Marquis J. F. de Hautefort Hautefort, 2 août 2023, Hautefort.

Hautefort,Dordogne

Place de l’hôtel Dieu de Hautefort : Les Compagnons d’Ulysse, deux plaisanteries rurales de Tchekhov, (vaudeville d’un des plus célèbres auteur russe) tarif adulte 12 €, enfant moins de 14 ans, 6 € ; réservation conseillée: 06 45 03 29 43 pacte-tourtoirac@orange.fr ou office du tourisme..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 . EUR.

Place Marquis J. F. de Hautefort

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Place de l?hôtel Dieu de Hautefort: Les Compagnons d?Ulysse, two rural jokes by Chekhov, (vaudeville by one of Russia?s most famous authors) adult price 12?, children under 14, 6?; booking recommended: 06 45 03 29 43 pacte-tourtoirac@orange.fr or tourist office.

Place de l’hôtel Dieu en Hautefort: Les Compagnons d’Ulysse, dos chistes rurales de Chéjov, (vodevil de uno de los autores rusos más famosos) entrada adulto: 12 euros, menores de 14 años: 6 euros; reserva recomendada: 06 45 03 29 43 pacte-tourtoirac@orange.fr u oficina de turismo.

Place de l’hôtel Dieu de Hautefort: Les Compagnons d’Ulysse, deux plaisanteries rurales de Tchekhov, (Vaudeville von einem der berühmtesten russischen Autoren) Preis Erwachsene 12 ?, Kinder unter 14 Jahren 6 ?; Reservierung empfohlen: 06 45 03 29 43 pacte-tourtoirac@orange.fr oder Office du Tourisme.

Mise à jour le 2023-06-26 par Vézère Périgord Noir