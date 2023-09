Marnac en fête Place Marnac Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Marnac en fête
Samedi 30 septembre, 11h00
Place Marnac
Ramonville-Saint-Agne

Samedi 30 sept. de 11h à 21h30 · Pl. Marnac.

Des commerçants proposeront de découvrir leurs produits avec dégustation.

De 15h à 19h30, des animations par les associations : Cuba Libre Toulouse, Gravity Athletics, LAB, Kobenawati et Capoeira Ramonville.

Et un apéritif offert par la municipalité à 19h30. En collaboration avec la mairie, l'association des commerçants et le Comité Des Fêtes Ramonville-Saint-Agne.

