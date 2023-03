Dialogue citoyen Place Marnac Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Dialogue citoyen Place Marnac, 15 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne. Dialogue citoyen Mercredi 15 mars, 09h00 Place Marnac Mercredi 15 mars de 9h à 11h, pl. Marnac.

Thématique : mobilité et handicap

Le dispositif « dialogue citoyen » permet aux habitant·es et aux élu·es d’échanger autour des politiques et des projets portés par la municipalité. Place Marnac Place Marnac ramonville saint-agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

