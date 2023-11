Marché de Noël Place Marmontel Bort-les-Orgues, 16 décembre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Le Comité des Fêtes de Bort les Orgues organise son traditionnel marché de Noël avec stands artisanaux et animations diverses..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. .

Place Marmontel

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Bort les Orgues organizes its traditional Christmas market with craft stalls and a variety of entertainment.

El Comité des Fêtes de Bort les Orgues organiza su tradicional mercado navideño con puestos de artesanía y animaciones variadas.

Das Festkomitee von Bort les Orgues organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt mit Handwerksständen und verschiedenen Animationen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze