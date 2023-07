Nocturne commerciale Place Marmontel Bort-les-Orgues, 22 juillet 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

La nocturne commerciale organisé par la Ville de Bort-les-Orgues et les commerçants en centre ville avec déballage commerciale, restauration en plein air, animations de rue, animation musicale….

Structure gonflable de 20h à 23h

A 21h représentation des Gounauds.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Place Marmontel

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Bort-les-Orgues town council and shopkeepers organize a shopping night in the town center, with a commercial display, open-air catering, street entertainment, musical entertainment, etc.

Inflatable structure from 8pm to 11pm

9pm performance by Les Gounauds

Noche de compras organizada por la ciudad de Bort-les-Orgues y los comerciantes del centro de la ciudad, con un puesto de comida al aire libre, animaciones de calle, animaciones musicales, etc.

Estructura hinchable de 20:00 a 23:00 h

A las 21:00 h, actuación de Les Gounauds

Die von der Stadt Bort-les-Orgues und den Händlern organisierte Einkaufsnacht im Stadtzentrum mit Verkaufsständen, Freiluftrestaurants, Straßenanimationen, musikalischer Unterhaltung?

Hüpfburg von 20 bis 23 Uhr

Um 21 Uhr Aufführung der Gounauds

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze