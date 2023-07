Marché nocturne Place Marmontel Bort-les-Orgues, 20 juillet 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Le Comité des fêtes vous invite à son marché nocturne avec restauration sur place et animation musicale..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . .

Place Marmontel

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes invites you to its night market with on-site catering and musical entertainment.

El Comité des fêtes le invita a su mercado nocturno con comida y música en directo.

Das Festkomitee lädt Sie zu seinem Nachtmarkt mit Verpflegung vor Ort und musikalischer Unterhaltung ein.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze