Aquaterra Trail Swimrun Rando Place Marmontel Bort-les-Orgues, 15 juillet 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Rendez-vous pour la 13ème édition, avec pour fil rouge la retenue du barrage de Bort les Orgues et la rivière Dordogne.

Un barrage et un lac gigantesques, un château romantique au milieu des eaux, des orgues basaltiques démesurées et des panoramas à couper le souffle… L’Aquaterra vous en met plein la vue !

Au programme en 2023 : 5 trails, 3 randonnées et 3 swimrun..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Place Marmontel

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous for the 13th edition, with the Bort les Orgues dam reservoir and the Dordogne River as the main theme.

A gigantic dam and lake, a romantic castle in the middle of the water, huge basalt organs and breathtaking panoramas… Aquaterra is a sight to behold!

On the program for 2023: 5 trails, 3 hikes and 3 swimruns.

Únase a nosotros en la 13ª edición, con la presa de Bort les Orgues y el río Dordoña como tema principal.

Una presa y un lago gigantescos, un romántico castillo en medio del agua, enormes órganos de basalto y panoramas impresionantes… Aquaterra le dejará boquiabierto

En el programa para 2023: 5 senderos, 3 caminatas y 3 carreras a nado.

Treffpunkt für die 13. Ausgabe mit dem Staudamm von Bort les Orgues und dem Fluss Dordogne als rotem Faden.

Ein gigantischer Staudamm und See, ein romantisches Schloss inmitten des Wassers, überdimensionale Basaltorgeln und atemberaubende Panoramen… Die Aquaterra wird Sie begeistern!

Auf dem Programm für 2023: 5 Trails, 3 Wanderungen und 3 Swimruns.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze