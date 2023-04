Marché italien de Beaulieu-sur-Mer Place Marinoni, 1 janvier 2023, Beaulieu-sur-Mer.

Marché de producteurs et commerçants italiens : vêtements, artisanat, fruits et légumes, fromages, charcuterie, pâtes fraîches, vins, huile d’olive, foccacia, gâteaux et biscuits…

Prochains marchés 5 février / 5 mars / 2 avril.

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 17:00:00. .

Place Marinoni

Beaulieu-sur-Mer 06310 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Market of Italian producers and traders: clothes, handicrafts, fruit and vegetables, cheeses, cold meats, fresh pasta, wines, olive oil, foccacia, cakes and biscuits…

Next markets : 5th February / 5th March/ 2nd April

Mercado de productores y comerciantes italianos: ropa, artesanía, fruta y verdura, quesos, embutidos, pasta fresca, vinos, aceite de oliva, foccacia, pasteles y galletas…

Próximos mercados 5 febrero / 5 marzo / 2 abril

Markt mit italienischen Produzenten und Händlern: Kleidung, Kunsthandwerk, Obst und Gemüse, Käse, Wurstwaren, frische Nudeln, Wein, Olivenöl, Foccacia, Kuchen und Kekse…

Nächste Märkte 5. Februar / 5. März / 2. April

Mise à jour le 2023-02-01 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur