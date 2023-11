Lecture de contes pour les 3 à 8 ans Place Marie Poussepin Sainville, 9 décembre 2023, Sainville.

Sainville,Eure-et-Loir

Lectures de contes aux enfants de 3 à 8 ans. Gratuit. Organisées par les Familles Rurales..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 11:30:00. EUR.

Place Marie Poussepin

Sainville 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Story readings for children aged 3 to 8. Free admission. Organized by Familles Rurales.

Lectura de cuentos para niños de 3 a 8 años. Entrada gratuita. Organizado por Familles Rurales.

Märchenlesungen für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Organisiert von den Familles Rurales.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT COEUR DE BEAUCE