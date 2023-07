Visite nocturne théâtralisée avec les Jourdain du Loir place Marie Pape-Carpantier La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Sarthe Visite nocturne théâtralisée avec les Jourdain du Loir place Marie Pape-Carpantier La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche. Visite nocturne théâtralisée avec les Jourdain du Loir Samedi 16 septembre, 21h00 place Marie Pape-Carpantier Sur des textes écrits par Alain de Dieuleuveult, historien local, Les Jourdain du Loir, compagnie de théâtre amateur, vous propose une déambulation qui vous mènera sur les traces de notre passé au rythme d’anecdotes. Entre humour décalé mais toujours basé sur des faits réels, les Jourdain vous proposeront une soirée avec des fous rires assurés sur fond d’histoire locale. place Marie Pape-Carpantier Place Marie Pape-Carpantier 72200 FLECHE La Flèche 72200 Sainte-Colombe Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

