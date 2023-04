Foire mensuelle de St Pierre de Trivisy Place Marie Elisabeth Cavaillès, 1 janvier 2023, Saint-Pierre-de-Trivisy.

Forains, producteurs et artisans s’installent pour la matinée sur la place du village..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place Marie Elisabeth Cavaillès

Saint-Pierre-de-Trivisy 81330 Tarn Occitanie



Fairgoers, producers and craftsmen set up for the morning on the village square.

Feriantes, productores y artesanos se instalan durante la mañana en la plaza del pueblo.

Schausteller, Produzenten und Kunsthandwerker richten sich für den Vormittag auf dem Dorfplatz ein.

Mise à jour le 2022-04-29 par Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux