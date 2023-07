Apéro concert au Café de France Place Marie Colein Uzerche Catégories d’Évènement: Corrèze

Uzerche Apéro concert au Café de France Place Marie Colein Uzerche, 26 juillet 2023, Uzerche. Uzerche,Corrèze Apéro-concert à 19h, animé par Mickaël Reynier, variétés françaises..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 . .

Place Marie Colein

Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Apéro-concert at 7pm, hosted by Mickaël Reynier, French variety. Concierto de aperitivo a las 19.00 h, presentado por Mickaël Reynier, variedad francesa. Apéro-Konzert um 19 Uhr, moderiert von Mickaël Reynier, französische Varietäten. Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Uzerche Autres Lieu Place Marie Colein Adresse Place Marie Colein Ville Uzerche Departement Corrèze Lieu Ville Place Marie Colein Uzerche

Place Marie Colein Uzerche Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzerche/